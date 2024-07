Rafalala to obok Anny Grodzkiej najbardziej znana transseksualistka w Polsce. Od kilku lat aktywnie działa na rzecz środowisk LGBTQ, czego dowód mieliśmy ponad tydzień temu, kiedy to uderzyła obrażającego ją narodowca. Wideo w ciągu chwili rozgrzało internet do czerwoności, co oczywiście uczyniło z Rafalali bohaterkę mediów plotkarskich i opinii publicznej. Ulubienica Krystyny Jandy pojawiła się w kilku programach telewizyjnych, w których dyskutowała na temat swojego dobrego imienia i bardzo niskiej tolerancji w Polsce. Zobacz: Rafalala oblała polityka wodą

Kontynuacją jej walki z nietolerancją są wymowne zdjęcia publikowane na Facebooku. Wczoraj pozowała w koszulce z godłem Polski, a dzisiaj pochwaliła się fotką z czasów, kiedy jeszcze była mężczyzną, Rafałem. Oprócz siebie pokazała także siostrę Nikolę. Fotografie wykonano 16 lat temu i dzisiaj. Internauci zarzucili transseksualistce, że pokazując najbliższych nastawia ich na krytykę. Jej odpowiedź była szybka i prosta:

Nikola poprosiła mnie,żeby nie ukrywała jej, bo jest dumna ze mnie i moich wyborów.

Zmiana jaką Rafalala wykonała nad sobą po zmianie płci jest ogromna i nie sposób nie przyznać, że czas zadziałał na jej korzyść.

Przystojnym była mężczyzną?

