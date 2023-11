29 marca Rafał Maślak i jego żona Kamila po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świat przyszedł ich syn Maks.

Kamila i Maksymilian mają się świetnie. Jesteśmy już w domu więc teraz wszystko na naszej głowie. Na szczęście przyjechała do nas mama Kamili, która będzie nas wspierała przez pierwsze dni. Nie potrafię opisać słowami, jak bardzo zmienia się świat po narodzinach dziecka. Postaram się być najlepszym ojcem na świecie - powiedział w rozmowie z Party.pl Rafał Maślak kilka dni po narodzinach syna.

Para od początku chwaliła się zdjęciami syna w sieci i nie ukrywała jego twarzy, jak robią to Ania Lewandowska i Robert Lewandowski w przypadku Klary. A jak wychowują swojego pierwszego syna? Rafał Maślak w rozmowie z Party.pl zdradził, że razem z Kamilą mają luźne podejście do wychowywania syna i nie boją się zostawić go pod opieką bliskich osób z rodziny. Co jeszcze zdradził model? Zobaczcie!

Rafał i Kamila pod koniec marca zostali rodzicami