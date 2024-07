Tytuł Mistera Polski otworzył przed Rafałem Maślakiem drzwi do wielkiej kariery w show-biznesie. Rafał szybko porzucił zawód strażaka i zaczął zajmować się modelingiem. Teraz regularnie bierze udział w sesjach zdjęciowych, kampaniach reklamowych, a do tego jest gwiazdą stacji Polsat Cafe. Tysiące Polek wzdycha na jego widok, ale serce modelka jest już od dawna zajęte.

Rafał Maślak przez wiele miesięcy ukrywał swoją ukochaną przed mediami. Po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o istnieniu jego ukochanej, gdy Rafał wrócił z wyborów Mister International, które odbywały się w Korei. Na lotnisku para nie żałowała sobie czułości. Szybko okazało się, że dziewczyna Rafała to Kamila Nicpoń, modelka i niedoszła Miss Wielkopolski.

Czułe zdjęcia pary z lotniska to rzadkość, bo Rafał i Kamila niechętnie pokazują się razem na salonach. Model twierdzi, że jego ukochana nie ma parcia na szkło i nie chce pokazywać się w mediach. Para mieszka razem z Warszawie i planuje wspólną przyszłość. Ostatnio pojawiła się plotka, że Rafał planuje wkrótce oświadczyć się ukochanej!

Dziś Rafał na Facebooku pokazał zdjęcie, na którym widać, jak ukochana tuli się do niego w łóżku. Podpisał je: “MY LOVE… Tylko ONA jedyna”.

MY LOVE...Tylko ONA jedyna ❤️

Posted by Rafał Maślak on 16 sierpnia 2015