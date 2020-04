Rafał Maserak zdradził nam, kiedy bierze ślub!

Rafał Maserak został ojcem 4 marca 2020 roku. Tego dnia na świat przyszedł jego syn, który dostał na imię Leonard. Skąd pomysł na takie imię? Jak Maserak czuje się w roli świeżo upieczonego ojca? A jak macierzyństwem cieszy się jego narzeczona Małgorzata Lis? I ostatnie pytanie - czy Maserak planuje ślub? Przeczytajcie, co nam zdradził!

A jak Rafał Maserak radzi sobie z wychowywaniem Leonarda?

Spędzam z synkiem 24 godziny na dobę. Umiem go przewijać, lulać, wstaję do niego w nocy. Uwielbiam ten urlop tacierzyński. Gdyby nie sytuacja z koranawirusem, to byłoby inaczej, bo miałbym przecież próby na parkiecie i występy przed publicznością. Także nie ma tego złego! A tak między nami chłopakami rodzi się cudowna więź. Mój synek już potrafi się do mnie uśmiechać. Mam wrażenie, że coraz więcej rozumie - powiedział nam Maserak.