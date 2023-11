Rafał Brzozowski kojarzony jest przede wszystkim z programem "Koło fortuny". Niedługo zobaczymy go również w całkiem nowej roli. Rafał Brzozowski zamieni się bowiem z Norbim i poprowadzi show "Jaka to melodia"?. Mało kto wie, że piosenkarz prywatnie przyjaźni się z polskimi piłkarzami. Co więcej, zdarza się, że panowie wspólnie imprezują. Rafał Brzozowski w rozmowie z Party.pl zdradził, jak wyglądają te spotkania. Czy jest hucznie? Kto najbardziej lubi się bawić? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Prywatnie Rafał Brzozowski jest zapalonym sportowcem. Muzyk kocha między innymi piłkę nożną

