Rafał Brzozowski robi "furrorę" w internecie swoim wykonaniem utwóru "I'm blue" zespołu Eiffel 65. Wideo, w którym śpiewa siedząc w samochodzie - głównej wygranej w "Kole Fortuny" - stało się hitem. No cóż, prowadzący trochę się porzucał przy kierownicy, a następnie poudawał taniec robota, a internauci toczą teraz z niego bekę.

Zobacz: Internet śmieje się z występu Rafała Brzozowskiego w "Kole fortuny". Gorzej być nie mogło?

Nie wszyscy jednak pamiętają, że swoją karierę muzyczną Rafał Brzozowski zaczynał od zespołu disco polo! Występował z Marcinem Kiljanem w zespole K.Martin. Dotarliśmy do największego hitu grupy "Wołam cię", gdzie Rafał występuje jako tancerz, ale i tak ogląda się to z... zainteresowaniem.

Jeden z Tancerzy to Rafał Brzozowski beka XD Ciekawe czy się przyznaje jak ktoś go pyta XD - czytamy komentarz na You Tubie pod teledyskiem.