Wygląda na to, że w najnowszych odsłonach programów z serii "The Voice" szykuje się wiele zmian! Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, nowym prowadzącym "The Voice Senior" będzie Rafał Brzozowski, który zajmie miejsce Tomasza Kammela! Współprowadzącą program bez zmian ma pozostać Marta Manowska. Czy zmieni się coś jeszcze? Sprawdźcie szczegóły!

Rafał Brzozowski nowym prowadzącym "The Voice Senior"!

Już niedługo na antenie TVP2 czekają nas ogromne emocje, których dostarczą nam utalentowani wokaliści, zarówno Ci młodsi, jak i Ci nieco starsi. Wiadomo także, że szykuje się kilka zmian w fotelach jurorskich, jak również wśród prowadzących. W "The Voice of Poland" Marcelinę Zawadzką zastąpi Małgorzata Tomaszewska - Słomina, a w roli jurora zobaczymy Urszulę Dudziak, która przeszła z formatu "The Voice Senior". Ale jak informuje portal wirtualnemedia.pl, to nie koniec zmian w programie, w którym usłyszymy wokalne talenty wśród osób powyżej 60. roku życia.

Portal Wirtualnemedia.pl dowiedział się, że drugą edycję "The Voice Senior" poprowadzi Rafał Brzozowski i tym samym zastąpi Tomasza Kammela, który był gospodarzem pierwszej odsłony tego muzycznego show. Współprowadzącą bez zmian ma pozostać Marta Manowska.

Prowadzenie „The Voice Senior” to wielki zaszczyt, wielkie wyzwanie i wielka przygoda. Mam nadzieję, że będę mógł dodać otuchy seniorom, ponieważ doskonale wiem, jak to jest być uczestnikiem tego typu programu. Stresu towarzyszącego mi podczas Przesłuchań w Ciemno chyba nigdy nie zapomnę - powiedział w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, Rafał Brzozowski.

Przypomnijmy, że Rafał Brzozowski dał się poznać szerszej publiczności właśnie dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland". Wokalista wystąpił w pierwszej edycji muzycznego talent show i z drużyną Andrzeja Piasecznego, doszedł aż do półfinału. Później kariera piosenkarza nabrała zawrotnego tempa - oprócz tworzenia hitów i koncertowania, Rafał Brzozowski na dobre zadomowił się w Telewizji Polskiej. Był prowadzącym programu "Koło Fortuny", a teraz po zamianie z Norbim, jest gospodarzem hitu TVP, "Jaka to melodia".

Już niedługo zobaczymy Rafała Brzozowskiego także w roli prowadzącego "The Voice Senior"! Myślicie, że to dobry wybór i piosenkarz sprawdzi się jako gospodarz tego show?

East News

