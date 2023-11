Agata Duda zazwyczaj stara się być powściągliwa w wyrażaniu swoich emocji. Pierwsza dama zwykle dostojnie stoi obok swojego męża podczas oficjalnych wizyt. Tym razem jednak było inaczej. Agata Duda, podczas spotkania w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego, tryskała humorem. Nie szczędziła także czułości swojemu mężowi. Aż trudno uwierzyć, że to ta sama osoba!

Agata Duda przytula męża

Agata i Andrzej Dudowie spotkali się z pracownikami przetwórni mięsnej. Prezydent wraz z małżonką mieli okazję skosztować wyprodukowanych przez nich przysmaków, w tym między innymi swojskiej kiełbasy. Wygląda na to, że ta wizyta wprawiła ich w doskonały nastrój. Już dawno nie widzieliśmy Agaty Dudy w tak dobrym humorze. Pierwsza dama z uśmiechem pozowała do zdjęć, a nawet nie szczędziła czułości swojemu mężowi. Na niektórych fotografiach widać, jak obdarowuje go całusami.

Jeśli więc komuś mogło się zdawać, że obowiązki państwowe nie służą prezydenckiej parze, te zdjęcia udowadniają, że to po prostu nieprawda.

Agata Duda była w doskonałym humorze.

East News

Pierwsza dama nie szczędziła czułości swojemu mężowi

East News

