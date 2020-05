Za poród Małgorzata Rozenek zapłaci 25 tysięcy złotych? Radosław Majdan odpowiada

Już wkrótce Radosław Majdan zostanie po raz pierwszy tatą. "Dzidziuś Majdana", jak mówi o nim dumny tata, przyjdzie na świat na początku czerwca przez cesarskie cięcie w jednej z warszawskich prywatnych klinik. Z uwagi na wprowadzone na czas epidemii koronawirusa obostrzenia, istniało ryzyko, że piłkarz po raz pierwszy zobaczy swoje dziecko dopiero gdy dzidziuś wraz z mamą, Małgorzatą Rozenek-Majdan opuszczą klinikę. Na szczęście szpitale zaczynają luzować obostrzenia i wracać do możliwości porodu rodzinnego. Wszystko wskazuje więc na to, że piłkarz będzie obecny przy narodzinach swojego pierwszego potomka. Czy czuje się już gotowy na ten wielki dzień?

Choć czekam na niego z utęsknieniem, zupełnie nie mogę go sobie wyobrazić! Bardzo dużo we mnie emocji, ale i stresu – o zdrowie Małgosi, o zdrowie naszego synka. Ja się bardzo denerwowałem już podczas badań, a co dopiero będzie w takiej chwili, jaką jest poród! Mogę się tylko domyślać, jakie emocje będę odczuwać, kiedy synek weźmie swój pierwszy oddech, kiedy po raz pierwszy krzyknie, kiedy wezmę go na ręce, a on po raz pierwszy na mnie spojrzy. Sztuką będzie się wtedy nie popłakać.

Przyznał Radosław Majdan w wywiadzie dla magazynu "Party".

W ostatnim czasie jeden z portali pokusił się o wyliczenie orientacyjnych kosztów porodu "Perfekcyjnej Pani Domu". Do ceny pakietu doliczone zostały m.in. koszty za towarzyszenie drugiej osoby przy porodzie, stroje ochronne, obowiązkowe testy na obecność koronawirusa, dodatkowa opieka specjalnego zespołu medycznego oraz wsparcie osobistych położnych. Po podliczeniu wszystkich wydatków całkowity koszt porodu może wynieść nawet 25 tysięcy złotych. Jak tę kwotę skomentował sam Radosław Majdan?

Ktoś kiedyś powiedział fajne zdanie: prawdziwi dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. I tego się trzymam - przyznał ze śmiechem piłkarz w wywiadzie dla "Party".

Dodał też, że poród dziecka to jedno z takich wydarzeń w życiu, na którym nie można oszczędzać. Szczególnie, że synek poczęty został metodą in vitro, w dodatku po wcześniejszych dwóch poronieniach. Bezpieczeństwo to w tym przypadku priorytet.

Nie jest tajemnicą, że o nasze dziecko staraliśmy się trzy lata i bywały momenty, kiedy nie wierzyliśmy, że się uda. Tak sobie teraz myślę, że jak nasz synek będzie miał na przykład urodziny, ze łzami w oczach będę wspominać czasy, kiedy myślałem, że może nigdy nie urodzi. A jednak się udało!

