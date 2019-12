Radosław Majdan odpowiada przeciwnikom metody in vitro: Gdy słyszę, że ktoś mówi o "dzieciach z probówki", to krew mnie zalewa

Radosław Majdan w najnowszym wywiadzie skomentował kontrowersje wokół metody in vitro i odpowiedział krytykom metody zapłodnienia, dzięki której on sam już za kilka miesięcy zostanie tatą. Zaledwie kilka dni temu Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan potwierdzili doniesienia magazynu "Party" i przyznali, że spodziewają się dziecka. Gwiazda TVN po raz trzeci zostanie mamą, ale będzie to jej pierwsze dziecko z Radosławem Majdanem. Para od kilku lat marzyła o powiększeniu rodziny, ale Małgosia nigdy nie ukrywała, że miała problemy z zajściem w ciążę. Jakiś czas temu głośno przyznała, że jedyną szansą żeby znów została mamą, jest skorzystanie z metody in vitro.

Radosław Majdan szczerze o in vitro

Małgorzata Rozenek urodziła dwóch synów dzięki metodzie in vitro, a teraz dzięki tej metodzie gwiazda TVN po raz trzeci zostanie mamą. Niestety, chociaż in vitro to często ostatnia szansa dla par, które marzą o dziecku, to wiele razy była ostro krytykowana. Pod koniec 2018 roku głośno było o szokującej wypowiedzi nowego Rzecznika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka. Rzecznik na forum skrytykował metodę in vitro.

Od strony prawno-moralnej jest to metoda niegodziwa - powiedział wówczas Pawlak.

Rzecznikowi ostro odpowiedziała wtedy Małgorzata Rozenek. Teraz, głos w sprawie kontrowersji wokół in vitro zabrał również Radosław Majdan, który dzięki tej metodzie już za kilka miesięcy zostanie ojcem. Zobaczcie, co przyszły tata powiedział w rozmowie z portalem plejada.pl.

Powinniśmy się cieszyć z tego, że współczesna medycyna daje nam takie możliwości. To, że nie wszystko rozumiemy, nie oznacza, że od razu musimy to krytykować. Chyba nie ma nic piękniejszego niż widok rodziców, którzy usłyszeli, że nie mogą mieć dzieci, a dzięki in vitro doczekali się potomstwa. Dlaczego odbieramy im do tego prawo?- przyznał w rozmowie z portalem plejada.pl. Podczas naszych procedur związanych z in vitro spotkaliśmy wiele par, które sprzedają wszystko, co mają, by mieć dziecko, bo przecież ta metoda nie jest u nas dofinansowywana. Oni podporządkowują temu całe swoje życie, czasem próbują po kilka razy z rzędu. Należą im się pochwały, a nie bezpodstawna krytyka. Gdy słyszę, że ktoś mówi o "dzieciach z probówki", to krew mnie zalewa. Nawet nie mam ochoty tego komentować, bo musiałbym użyć wielu wulgaryzmów. To świadczy o zamknięciu, niewyedukowaniu i zaściankowości osób, które powtarzają takie słowa- dodał.

My mamy nadzieję, że Małgosia i Radek oraz tysiące innych par, które korzystaly z metody in vitro już nigdy nie usłyszą krytycznych uwag dotyczących tej metody zapłodnienia!

Zobacz także: Radosław Majdan szczerze o ciąży Małgosi: "Cały czas dmuchamy na zimne. Trzymajcie za nas kciuki"

Radosław Majdan skomentował zamieszanie wokół in vitro.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już wkrótce zostaną rodzicami właśnie dzięki in vitro.