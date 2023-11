Reklama

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan to jedna z najpopularniejszych obecnie par w Polsce. W tym roku mieli w telewizji swój program "Iron Majdan", uczestniczyli wspólnie w kampanii jednej ze znanych marek kosmetycznych, często pojawiali się też na licznych imprezach. Dlaczego wszystkich zdziwiło, gdy na jednym z przedświątecznych spotkań były piłkarz zjawił się sam!

Radek Majdan pojawił się na Gwiazdkowej Gali Fundacji ONE DAY, która pomaga dzieciom z domów dziecka z całej Polski. Były piłkarz słynie z tego, że często angażuje się w różne akcje charytatywne, więc i tym razem postanowił pomóc podopiecznym fundacji. Na gali pojawił się jednak bez Małgorzaty Rozenek, co zdziwiło fotoreporterów i dziennikarzy. Dlaczego Małgosi nie było z Radkiem? Mamy nadzieję, że nie chodzi o żaden kryzys! Zobacz, co zdradził nam Majdan!

Polecamy: Małgorzata Rozenek pochwaliła się świątecznymi dekoracjami. Internauci: "Klimat jak z bajki"

Reklama

Radek Majdan zdradził, dlaczego pojawił się na imprezie bez Małgosi.