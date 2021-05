Dokładnie 40 lat temu - 4 maja 1981 roku widzowie kinowi po raz pierwszy mogli obejrzeć jedną z najbardziej znanych dziś polskich komedii filmowych. "Miś" ze Stanisławem Tymem w roli głównej, to nie tylko świetny humor, czy pokazanie czasów PRL w krzywym (choć jakże prawdziwym) zwierciadle, ale też prawdziwa kopalnia kultowych cytatów! Część z nich na stałe weszło do języka potocznego. Jak dobrze je pamiętacie? Zapraszamy do rocznicowej zabawy - a skoro "oczko", wybraliśmy 21 tekstów z filmu. Sprawdźcie się w naszym quizie i koniecznie pochwalcie wynikiem!

QUIZ Panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło, temu... Panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło, temu... misiu misiowi misiaczkowi Właśnie do ciebie dzwonię, gdyż niestety nie mogę z tobą... Właśnie do ciebie dzwonię, gdyż niestety nie mogę z tobą... się spotkać wyjechać rozmawiać Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem... Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem... soli co robić na bilet Z twarzy podobny zupełnie do... Z twarzy podobny zupełnie do... Ochódzkiego Ryśka nikogo Konie łby pospuszczać. Czy konie mnie... Konie łby pospuszczać. Czy konie mnie... słyszą? gryzą? jedzą? Będzie mi tu kłaki rozrzucał! Panie! Tu nie jest salon damsko-męski! Tu jest kiosk Ruchu! Ja… Ja tu... Będzie mi tu kłaki rozrzucał! Panie! Tu nie jest salon damsko-męski! Tu jest kiosk Ruchu! Ja… Ja tu... Życie Warszawy sprzedaję mam burdel mięso mam! Czyli jednym słowem, przywozicie do kraju 4 kilogramy... Czyli jednym słowem, przywozicie do kraju 4 kilogramy... słoniny peklowanej? obywatela mniej? bananów? Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie – to... Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie – to... oszczercy kanalie wilki Ja jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza... Ja jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza... i co pan nam zrobi? bardzo przepraszam i jest nam bardzo przykro Panowie pozwolą, moja żona... Panowie pozwolą, moja żona... Alicja Zofia Grażyna Parówkowym skrytożercom... Parówkowym skrytożercom... nie damy musztardy damy karę mówimy nie! Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima to... Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima to... musi być zimno musi padać śnieg kaloryfery zamarzają Wszystkie Ryśki to... Wszystkie Ryśki to... szuje porządne chłopy równiachy Za młody jesteś na... Za młody jesteś na... Hamleta Pana Tadeusza Heroda Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego! Bijemy się o... Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego! Bijemy się o... "Palmę pierwszeństwa" "nagrodę Prezesa" „Złotą Patelnię” Każdy kilogram obywatela z wyższym wykształceniem szczególnym... Każdy kilogram obywatela z wyższym wykształceniem szczególnym... dobrem narodu dziwactwem priorytetem partii To jest miś na skalę naszych... To jest miś na skalę naszych... marzeń partii możliwości Nie mogę wysłać tej depeszy! Nie ma takiego miasta – Londyn! Jest... Nie mogę wysłać tej depeszy! Nie ma takiego miasta – Londyn! Jest... Lądek Warszawa Pcim Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest... Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest... elegancki bardziej oczytany mniej awanturujący się Kierownik produkcji, Hochwander. Przyszedł z kobitą i... Kierownik produkcji, Hochwander. Przyszedł z kobitą i... struga wariata szpanuje udaje króla Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Niech żyje nam! To śpiewałem ja... Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Niech żyje nam! To śpiewałem ja... Jarząbek Wacławek Ochódzki Zaznacz odpowiedź Następne pytanie