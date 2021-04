"Kogel-mogel" i "Galimatias" to filmy, które przeszły już do historii! Niemalże wszystkie kwestie z pierwszych dwóch części stały się kultowe. W poniedziałek wielkanocny TVP1 wyemituje trzecią część pt. "Miszmasz czyli kogel-mogel 3". Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was zabawny QUIZ, w którym znajdziecie teksty zarówno z filmu "Kogel-mogel" jak i "Galimatias czyli kogel-mogel 2" oraz "Miszmasz czyli kogel-mogel 3". Potraficie dopasować kultowe kwestie do tytułu, w którym się znalazły?

Zapraszamy do zabawy i powodzenia!

