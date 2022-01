QUIZ! Te hity kończą w tym roku 20 lat: "Lepszy model", "Baśka", "Antidotum"... Jak dobrze je pamiętasz?

Zapraszamy więc do podróży w czasie! Czas na wielki QUIZ! :)

Oczywiście mowa o szeroko pojętej popkulturze czy show-biznesie dla pokolenia Y, czyli tzw. milenialsów (według najczęściej powtarzanych się definicji, ludzi urodzonych w latach 80 i 90. XX wieku). W naszej redakcji te osoby przeważają, a więc na bazie własnych doświadczeń (i wcześniejszej burzy mózgów) przygotowaliśmy QUIZ na temat wszystkiego, przy czym dorastaliśmy i uczyliśmy się... życia. Zanim każdy miał dostęp do internetu, to tak, nie mylicie się, część z nas czerpała wiedzę o relacjach z partnerami z gazety "Bravo" , najnowsze teledyski oglądaliśmy w programie "30 ton, lista lista lista przebojów", później na kanale VIVA POLSKA , a rodzice często byli w szoku, że potrafimy wymienić wszystkich uczestników "Big Brothera" czy "Baru" , a mamy problem z pocztem królów Polski.

QUIZ! Lata 2000-2020 to czasy "Big Brothera", Ich Troje, gazety Bravo czy "30 ton"! Co z tego pamiętasz?

Oczywiście mowa o szeroko pojętej popkulturze czy show-biznesie dla pokolenia Y, czyli tzw. milenialsów (według najczęściej powtarzanych się definicji, ludzi urodzonych w latach 80 i 90. XX wieku). W naszej redakcji te osoby przeważają, a więc na bazie własnych doświadczeń (i wcześniejszej burzy mózgów) przygotowaliśmy QUIZ na temat wszystkiego, przy czym dorastaliśmy i uczyliśmy się... życia. Zanim każdy miał dostęp do internetu, to tak, nie mylicie się, część z nas czerpała wiedzę o relacjach z partnerami z gazety "Bravo" , najnowsze teledyski oglądaliśmy w programie "30 ton, lista lista lista przebojów", później na kanale VIVA POLSKA , a rodzice często byli w szoku, że potrafimy wymienić wszystkich uczestników "Big Brothera" czy "Baru" , a mamy problem z pocztem królów Polski. Zapraszamy więc do podróży w czasie! Czas na wielki QUIZ! :) Zobacz także : QUIZ! Naprawdę trudny QUIZ z "Miodowych lat"! Myślisz, że wiesz o tym serialu wszystko? Sprawdź się!