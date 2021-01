1991. To miał być żart, pastisz disco polo. Tymczasem „Mydełko Fa” stało się wielkim hitem. Piosenkę zaśpiewała Marlena Drozdowska i pewnien znany aktor. Który?

1991. To miał być żart, pastisz disco polo. Tymczasem „Mydełko Fa” stało się wielkim hitem. Piosenkę zaśpiewała Marlena Drozdowska i pewnien znany aktor. Który?

1993. W ub. roku dużo mówiono o piosence Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. W 1993 ogromnym echem odbił się jego inny hit: „100 000 000”. Do kogo Kazik apelował, by oddał sto milionów?

1994. Choć w Polsce powstało wiele hitów, nam zapadł w pamięć hit zagraniczny. Dziś nieodłączny element Bożego Narodzenia. Pamiętacie kto pierwszy wykonywał „All I Want for Christmas Is You”?