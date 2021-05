"To był maj, pachniała..." Właśnie, jaka dzielnica Warszawy pachniała w piosence Maryli Rodowicz "Małgośka"? W dzisiejszym quizie zapytamy Was o przeboje z majem w tle - to naprawdę wielkie polskie hity, dlatego na pewno poradzicie sobie z tym zadaniem... śpiewająco!

Czas start!

Zobacz także: Trudny QUIZ! Tych gwiazd już nie ma, ale została muzyka! Jak dobrze znasz hity gigantów polskiej sceny? Sprawdź się