Największe gwiazdy filmu pojawiły się dziś w Warszawie na gali Orły 2021, czyli rozdaniu Polskich Nagród Filmowych. Wśród nich m.in. Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Magdalena Różczka czy Zofia Domalik. Na Orłach 2021 nagrodzono najlepsze filmy oraz twórców filmowych za osiągnięcia z przełomu 2020/2021 roku. Kto otrzymał prestiżową statuetkę i kto zachwycił swoją stylizacją najbardziej? Orły 2021: Kto pojawił się na gali? Gwiazdy zachwyciły kreacjami! Na gali Orły 2021 przyznano statuetki w 19. kategoriach, w tym za "najlepszy film" - w tej kategorii nominowano takie produkcje jak: "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Jak najdalej stąd", "Sala samobójców. Hejter", "Szarlatan", "Zabij to i wyjedź z tego miasta". Nie mogło więc zabraknąć na niej najważniejszych twórców i najlepszych aktorów. Kto pojawił się na Orłach 2021? Agata Kulesza nie miała sobie równych, jeśli chodzi o nominacje. Otrzymała aż dwie w kategorii NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA (za filmy "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" oraz "Śniegu już nigdy nie będzie") oraz jedną w kategorii NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA - za film "Sala samobójców. Hejter". Na gali Orłów w kreacji do Macieja Zienia prezentowała się znakomicie! W ognistej czerwieni na Orłach pojawiła się Zofia Domalik, nominowana za rolę w filmie "Wszystko dla mojej matki". Aktorkę doskonale znają także widzowie polsatowskiego serialu "Zawsze warto", prywatnie to przyjaciółka Julii Wieniawy. Na gali Orły 2021 pojawiła się również nominowana w kategorii NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA Maja Ostaszewska. Na ten...