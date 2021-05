QUIZ! Eurowizja 2021: Rafał Brzozowski już dziś powalczy o finał! Jak dużo o nim wiesz? Sprawdź się!

Kilka tygodni temu magazyn "Party" poinformował, że w roli jurora nadchodzącej edycji " The Voice of Poland" na pewno nie zobaczymy Michała Szpaka. Od razu pojawiły się więc spekulacje, kto zastąpi wokalistę w roli trenera. Najmocniejszym kandydatem wydawał się Rafał Brzozowski, jednak sam wokalista ostatnio mocno zaprzeczył wszelkim takim spekulacjom. Teraz "Fakt" donosi, że szansę na fotel jurora ma jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce! O kim mowa? Sylwia Grzeszczak w jury "The Voice of Poland"? O Sylwii Grzeszczak! Niedawno artystka wystąpiła jako gość specjalny w finale "The Voice Kids", okazuje się, że jest wielką fanką tego formatu: Sylwia w rozmowach z produkcją programu dała znać, że jest gotowa zasiąść w czerwonym fotelu jurora. Uwielbia ten program i czuje, że jest już na takim etapie kariery, że mogłaby podzielić się swoją wiedzą z innymi – mówi w "Fakcie" osoba z produkcji show Czy rzeczywiście to właśnie ona pojawi się w show? Na razie pewne jest tylko to, że jurorami ponownie zostaną Edyta Górniak oraz Tomson i Baron. Wcześniej na giełdzie nazwisk pojawiały się takie nazwiska jak Ania Wyszkoni oraz... Marina Łuczenko-Szczęsna. W show na pewno nie pojawi się Andrzej Piaseczny, który ostatnio z "The Voice of Poland" przeszedł do "The Voice Senior": Jeśli mnie zatrudniają w programie muzycznym, idę i zajmuję się muzyką. Właściwie: zatrudniali. Nie sądzę, żebym pozostał w jury 'The Voice Senior'. Ludzie, którzy podejmują decyzje, są twardogłowi i nie mają takich dylematów jak ja. Dla nich wszystko jest albo czarne, albo białe i cóż, mają do tego prawo. Nie spotkały mnie ze strony TVP żadne przykrości, ale z rozmów zakulisowych wiem, że raczej nie...