„Chałupy welcome to” Zbigniewa Wodeckiego zna chyba każdy. Jak co roku w Chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać golasa, jak na plaży…

„Chałupy welcome to” Zbigniewa Wodeckiego zna chyba każdy. Jak co roku w Chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać golasa, jak na plaży…

„Zawsze Tam Gdzie Ty” grupy Lady Pank to bez wątpienia top wszechczasów. Znacie? Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać…