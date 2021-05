QUIZ! Co wiesz o kultowym zespole "The Kelly Family"? Sprawdź się!

Michael Patrick Kelly, czyli Paddy z kultowego zespołu "The Kelly Family" wystąpi w drugim finałowym odcinku "The Voice of Poland"! Muzyk pojawił się na nagraniach muzycznego talent-show i zaśpiewał swój najnowszy hit, który z pewnością doskonale znacie z radia, czyli "Beautiful Madness". Zobaczcie zdjęcia artysty! Kto jeszcze pojawi się jako gość muzyczny w finale "The Voice of Poland"? Paddy z "The Kelly Family" w "The Voice of Poland" Ponad 20 lat temu "The Kelly Family" był jednym z najpopularniejszych zespołów muzycznych na całym świecie. To właśnie muzycy z "The Kelly Family" wylansowali takie przeboje jak: "An Angel", "Every Baby" czy "I cant't help Myself". Teraz autor hitu "An Angel", czyli Michael Patrick wrócił na scenę, a jego piosenka "Beautiful Madness" stała się prawdziwym hitem. Widzowie "The Voice of Poland" już w najbliższą sobotę będą mogli zobaczyć Michaela Patricka Kelly, który zaśpiewa swój najnowszy singiel. Mamy zdjęcia z drugiego finałowego odcinka "The Voice of Poland" w którym zaśpiewa były członek kultowej grupy "The Kelly Family"! Spójrzcie tylko, jak dziś wygląda Michael Patrick Kelly! W najnowszej odsłonie muzycznego talent-show pojawią się również inne gwiazdy! Gościem muzycznym będzie także Alę Tracz, tegoroczną reprezentantkę Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2020 oraz Anię Dąbrowską, która była jurorką w pierwszej edycji "The Voice of Poland". Będziecie oglądać kolejny, finałowy odcinek "The Voice of Poland"? My z pewnością! Przypominamy, że program ruszy w sobotę o godzinie 21:00 oczywiście na antenie Telewizyjnej Dwójki....