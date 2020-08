Co Halina dała mężowi po tym, jak uchronił ją przed kompromitacją w wywiadzie?

Co Halina dała mężowi po tym, jak uchronił ją przed kompromitacją w wywiadzie?

"No i widzisz co żeś narobił, no widzisz, Przez Ciebie córka z Wilkowyj ucieka, bo tu..." - dokończ cytat Haliny