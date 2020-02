Quebonafide pokazał zdjęcia z romantycznej randki z Natalią Szroeder. Już nie będą ukrywać swoich uczuć? 

Quebonafide pochwalił się romantyczną, walentynkową kolacją z Natalią Szroeder. Raper i piosenkarka są parą już od ponad dwóch lat, jednak nigdy nie komentują żadnych doniesień na ten temat w mediach. Również rzadko można znaleźć w sieci jakiekolwiek ich wspólne zdjęcia. Tym razem Quebo zrobił wyjątek. Dlaczego?

Tak Natalia Szroeder i Quebonafide świętowali Walentynki

Natalia Szroeder i jej ukochany, Quebonafide, spędzili walentynki na romantycznej kolacji. Tego dnia wybrali modną restaurację Modesta Amaro. Nie jest łatwo zarezerwować stolik w tym miejscu, a ceny są zawrotne. Walentynki w tej samej knajpie spędzili również Jessica Mercedes oraz Kuba Karaś z The Dumplings. Raper pochwalił się wspólnym zdjęciem na Instastory.

Quebo gościł dziś również w Dzień Dobry TVN, gdzie po raz pierwszy publicznie wypowiedział się na temat związku z Natalią:

Moje serce jest aresztowane, a miłość jest kluczem do otwierania wszystkich zamków.

Quebonafide promuje aktualnie swój nowy album "ROMANTIC PSYCHO", w związku z czym drastycznie zmienił wizerunek. Internauci twierdzą, że jest to nawiązanie do przeszłości, kiedy jeszcze wyglądał jak stereotypowy informatyk, co również potwierdził w dzisiejszym wywiadzie w Dzień Dobry TVN:

To jestem dawny ja. Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że życie jest tak zmienne i dynamiczne, że sam nie wiem. - dodał, tłumacząc że nie wie na jak długo zostanie przy aktualnym wizerunku

Po licznych tatuażach i charakterystycznej fryzurze Quebo nie ma już ani śladu. Raper zdecydował się pozbyć także zarostu i ogolić na łyso. Na swojej najnowszej płycie nawiązuje również do związku z Natalią Szroeder. Jego ukochana zaśpiewała na jednym z jego singli.

Quebonafide pokazał jak spędził Walentynki z Natalią Szroeder. Para prawnie nigdy nie pokazuje swoich prywatnych zdjęć ani nie pojawia się na imprezach branżowych.

Podczas walentynkowego wieczoru spotkali także Jessikę Mercedes oraz Kubę Karasia z The Dumplings.

Natalia Szroeder i Quebonafide są w związku już ponad 2 lata ale nie komentują doniesień na swój temat.

Którego Quebonafide wolicie przed czy po ostatniej metamorfozie?