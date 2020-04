Diametralna metamorfoza rapera wzbudziła ogromne zainteresowanie w mediach. Quebo w najnowszym teledysku pokazuje wszystkie tajemnice swojej charakteryzacji. Zobaczcie, jak raper pozbył się swoich tatuaży. I wcale nie była to kwestia podkładu! Usunął je na zawsze?

Zobacz także: Quebonafide naprawdę usunął tatuaże? Jego nowe nagrania wyjaśniły wszystko

Quebo ujawnia tajemnice charakeryzacji. Jak pozbył się tatuaży?

W ostatnim czasie Quebonafide zaskoczył fanów zmianą swojego wizerunku. Jego "grzeczna" wersja miała być testem dla fanów, który miał udowodnić, czy pokochają również jego prawdziwe oblicze a nie tylko to, co wykreował w mediach.

Jak sam przyznawał, brak tatuaży, okulary oraz skromny ubiór były odzwierciedleniem jego wyglądu z początku kariery. Jednak wygląda na to, że to już koniec "grzecznego" Quebo i raper wraca do swojego poprzedniego wizerunku.

Do sieci trafił właśnie najnowszy klip Quebonafide pt. "SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ". Raper postanowił pokazać jak powstała jego "ugrzeczniona" charakeryzacja.

Okazuje się, że Quebo nie usunął swoich tatuaży na zawsze ani nie zakrył ich podkładem. Powstała do tego specjalna charakteryzacja, która emitowała jego skórę na szyi oraz tych częściach ciała, których nie zakrywało ubranie. W klipie pojawił się fragment, na którym raper zrywa swoje "przebranie" i wraca do poprzedniego wizerunku. Spodziewalibyście się takiego efektu?

Quebo zaprezentował swój najnowszy singiel oraz teledysk do utworu pt.

"SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ".

YouTube, screen z teledysku "Szubienicapesytycydybroń"

W klipie zdradził największą tajemnicę swojej ostatniej metamorfozy. Co się stało z jego licznymi tatuażami? Oto odpowiedź:

YouTube, screen z teledysku "Szubienicapesytycydybroń"

YouTube, screen z teledysku "Szubienicapesytycydybroń"

Okazuje się, że w metamorfozie na "ugrzeczniony wizerunek", który był odzwierciedleniem jego wyglądu na początku kariery, pomogła mu specjalna charakteryzacja. Sztuczna skóra została doklejona na szyję oraz w widoczne miejsca, których nie zakrywają ubrania :

YouTube, screen z teledysku "Szubienicapesytycydybroń"

YouTube, screen z teledysku "Szubienicapesytycydybroń"

Czy to oznacza, że wróci już do poprzedniego wizerunku?