Qczaj chciał skomplementować Sylwię Grzeszczak, ale... zaliczył wpadkę! Jest reakcja piosenkarki 

Sylwia Grzeszczak pokazała jak wraca do formy po kwarantannie, jednocześnie przygotowując się do koncertów. Jej sylwetka zachwyciła internautów. Wśród komplementów pojawił się również jeden od Qczaja. Popularny trener, mimo dobrych chęci, zaliczył niezłą wpadkę!

Oczywiście 😂 Qczaj „mistrzem komplementów” - napisał w odpowiedzi na wytknięcie błędu przez jedną z fanek Sylwii

Czy piosenkarka miała prawo się zezłościć? Zobaczcie, o co poszło!

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak pokazała zdjęcia z wakacji, a internauci zwrócili uwagę na jej szczupłą figurę: "Jaka Ty chuda!" komentują fani.

Qczaj zaliczył wpadkę komplementując Sylwię Grzeszczak

Qczaj nazwał się "mistrzem komplementów" a to wszystko przez wpadkę, którą zaliczył komplementując Sylwię Grzeszczak. Jak sam podkreślił, to nie pierwszy raz, kiedy mu się to zdarzyło. Wszystko zaczęło się od zdjęcia imponującej figury piosenkarki.

Popularny trener postanowił wyrazić swoje uznanie i zostawił komentarz:

-Jak tak wygląda biceps Matki 2 dzieci💪🏼😍 to ja zaczynam chyba się brać za robotę ❤️😂 Szacun! Mega!😍😍😍

Jedna z fanek delikatnie wróciła uwagę na fakt, że Sylwia Grzeszczak ma tylko jedno dziecko:

🙊🙈😅 taaak❤️ oczywiście 😂 Qczaj „mistrzem komplementów” Blance Lipinskiej dodalem lat🤦🏻‍♂️ Sylwi dodałem dziecko ❤️🤣 - odpowiedział Qczaj

Qczaj nawiązał do sytuacji, w której niedawno komplementując zdjęcie Blanki Lipińskiej z Baronem napisał:

Latamy w kosmos, robimy operacje robotami a ludzi szokuje związek PIĘKNEJ KOBIETY z młodszym mężczyzną 🤦🏻‍♂️ (...)

Rozbawiona autorka "365 dni" podziękowała wówczas ale podkreśliła, że to Baron jest od niej starszy. Sylwia Grzeszczak również nie obraziła się za tę małą wpadkę odpisując:

😍😍😍😍😍😍😍

Grunt to przyjąć wszystko z uśmiechem, w końcu intencje były piękne!

Zobacz także: Qczaj był ofiarą pedofila! Wstrząsające wyznanie trenera. Wspomniał też o swojej orientacji

Qczaj zaliczył wpadkę komplementując sylwetkę Sylwii Grzeszczak