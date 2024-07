3 z 5

Tata kontra tata Daddy's Home

Brad (w tej roli nadworny śmieszek Hollywood Will Ferrell) zawsze marzył o tym, żeby być tatą. Nie doczekał własnych pociech, ale realizuje się jako ojczym dwójki urwisów. I wszystko byłoby dobrze, gdyby w życiu dzieci nie pojawił się znów ich biologiczny ojciec Dusty (Mark Wahlberg). Szybko okazuje się, że pomiędzy dwoma tatusiami dochodzi do ostrej rywalizacji, w której spokojny Brad wydaje się bez szans. W końcu Dusty to typowy zły chłopiec, a wiadomo, że wszyscy kochają łobuzów.

Nie ma co oczekiwać po „Tata kontra tata” nie wiadomo czego, bo to film obliczony na niezobowiązującą rozrywkę i nic więcej. Luźna komedia, w której – dzięki familijnej fabule – na szczęście chyba nie ma się co obawiać nieprzyzwoitych żartów z poziomu dna, od których komedie z Ferrellem nie stronią. A to już dużo dla kogoś, kto chciałby się rozerwać bez wstydzenia się za to, co ogląda.

Werdykt: Po prostu komedia

Zwiastun: