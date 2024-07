Cezary Pazura postanowił powrócić na ekrany telewizorów i wystąpił w serialu o nim samym, czyli "Przypadki Cezarego P.". Do produkcji tej wkręcił nawet swoją 25-letnią córkę, której do tej pory nigdy nie pokazywał. Zobacz: Pazura pokazał 25-letnią córkę. Załatwił jej rolę w serialu

Niestety aktor nie ma powodów do radości, ponieważ format ten nie cieszy się zbyt dużą oglądalnością. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl cztery premierowe odcinki oglądało 325 tysięcy widzów, ale najwięcej z nich wszystkich zgromadził pierwszy, ponieważ oglądało go 441 tysięcy Polaków. Nie jest to najlepszy wynik, a TV Puls, gdzie emitowane są "Przypadki Cezarego P.", notuje słabsze wyniki niż konkurencyjne stacje. Być może kolejne odcinki zwiększą oglądalność, ale jak na razie nic na to nie wskazuje.

Oglądaliście?

