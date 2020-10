Życie "Przyjaciółek" nie zwalnia tempa... Patrycję coraz bardziej irytuje nowy sąsiad. Kiedy pełna złości idzie się z nim rozprawić, on odgryza się jej, trafiając w najczulszy punkt... Co takiego powiedział? W domu Strzeleckich też nie dzieje się najlepiej. Staś zostaje zawieszony w szkole... Z jakiego powodu? Zuza tak bardzo walczy o powrót synów, że życie wymyka się jej spod kontroli... Spiesząc się na urodziny Grzesia i Krzysia zatrzymuje ją policja. Niestety zostaje zatrzymana i grozi jej do 3 lat więzienia! Co wydarzyło się podczas policyjnej kontroli? Jeżeli znasz odpowiedzi na te pytania, z pewnością uda ci się rozwiązać nasz quiz. Dobrej zabawy!

