Już w najbliższy czwartek 2 kwietnia odbędzie się premiera nowego odcinka "Przyjaciółek". Co tym razem wydarzy się w serialu? Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) ma już dość tematów związanych z Tymkiem (Olaf Marchwicki). Uważa, że zainteresowanie Pawła (Bartek Kasprzykowski) losem chłopca zaczyna przeradzać się w obsesję! Hania (Pola Figurska) z kolei nie zgadza się, żeby Maks wprowadził się do mieszkania Ingi (Małgorzata Socha), a Leon (Tomasz Borkowski) ściąga Patrycję (Joanna Liszowska) do salonu z meblami i dopytuje o okoliczności śmierci Wiki. Zuza (Anita Sokołowska) podejmuje decyzję o zmianie w swoim życiu zawodowym. Niestety, Zuza i Janek (Marek Bukowski) nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku...

Zobaczcie sami, co wydarzy się w nowym odcinku "Przyjaciółek"! Mamy gorący zwiastun serialu!

Co wydarzy się w nowym odcinku "Przyjaciółek"?