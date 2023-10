Już dziś wieczorem, w czwartek 16 kwietnia o godzinie 21:10 zostanie wyemitowany nowy odcinek "Przyjaciółek"! Co tym razem wydarzy się w uwielbianym przez widzów serialu? Musicie zobaczcyć fragment produkcji, w którym do mieszkania Ingi (Małgorzata Socha) przychodzi kurator sądowa! Kobieta pojawiła się u rodziców Hani (Pola Figurska) po tym jak dziewczyna razem z koleżanką została przyłapana na próbie kradzieży na wagarach. Inga będzie zupełnie nieprzygotowana do rozmowy, natomiast Andrzej (Adam Adamonis) wręcz przeciwnie...

W domu Ingi pojawi się kurator sądowa.