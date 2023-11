1 z 5

W 11. sezonie "Przyjaciółek" Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz) wróciła do Łukasza (Mikołaj Krawczyk), jednak nie potrafi sobie poradzić z jego zdradą. Okazuje się, że w 5. odcinku Dorotka podejmie decyzję, żeby jednak się z nim rozwieść! To będzie moment, w którym będzie również chciała rozpocząć nowe życie i zadbać o siebie. Zobaczcie, co przydarzy się Dorotce w nowym odcinku!

Zobacz: Serialowa Dorotka z "Przyjaciółek" pokazała się bez makijażu. Reakcja fanów? "Mejkap jednak czyni cuda, ale..."