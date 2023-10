Alicja Bachleda-Curuś w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, czy jej syn wrócił już do szkoły. Henry Tadeusz rozpoczął nauczanie stacjonarne czy wciąż uczy się zdalnie? Wiemy! Alicja Bachleda-Curuś pracuje właśnie na planie nowego filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" i jak się okazuje jej syn wkrótce również przyleci do Polski. Czy to oznacza, że będzie musiał opuścić zajęcia w USA? Nic bardziej mylnego, okazuje się bowiem, że ze względu na pandemię koronawirusa Henry Tadeusz wciąż uczy się online.

Posłuchajcie sami, co o szkole syna w dobie koronawirusa powiedziała nam Alicja Bachleda-Curuś!

Alicja Bachleda-Curuś zdradziła nam, jak jej syn radzi sobie z nauką online.