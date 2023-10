Już w najbliższą sobotę 21 marca o godzinie 20 Telewizyjna Dwójka wyemituje nowy odcinek "Dance Dance Dance"! W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem nagrań nowych odcinków widzowie zobaczą jedynie piewszą część show - występy duetów.

Nowy układ taneczny zaprezentują m.in. Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański, który po występie wda się w gorącą dyskusję z jury programu!

Jak dostajemy informację od was, że mamy się bardziej bawić to następny kawałek jednak wymaga tajemniczości. Potem mamy tajemniczy to słyszymy „za mało się bawiliście”. I to się nam nie zgrywa czasami - skomentował wypowiedzi jury Przemysław Cypryański.



Oczekujemy od was byście byli trochę dzicy. Raz tajemniczy raz bardziej szaleni - próbowała wyjaśnić Ida Nowakowska.



Podzielimy się - jeden będzie szalony drugi tajemniczy - kontynuował Cypryański, co ewidentnie nie spodobało się Idzie Nowakowskiej.



Przemek to taki fafarafa. Ty dobrze wiesz o co chodzi... - skwitowała jurorka.