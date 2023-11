Nowe informacje w sprawie napadu na Polaków w Rimini. Włoska gazeta "Il Messaggero" opublikowała zdjęcie mężczyzn, którzy napadli na Polkę i jej partnera na plaży w Rimini. Zdjęcie pochodzi z kamery monitoringu obok plaży w Rimini. Widać na nim trzech mężczyzn. Jak wynika z najnowszych informacji, sprawców na podstawie nagrań z monitoringu rozpoznał Peruwiańczyk, który podobnie jak polska para, został przez tych mężczyzn zaatakowany tej samej nocy. Niestety na zdjęciu nie ma twarzy mężczyzn, a to z pewnością pomogłoby policji szybciej ująć sprawców. Na zdjęciu widać trzech mężczyzn, a napastników było czterech. I choć nie widać ich twarzy, Peruwiańczykowi udało się rozpoznać mężczyzn. Myślicie, że sprawcy zostaną wkrótce złapani?

AKTUALIZACJA

Jak podaje agencja Ansa, dwóch Marokańczyków, którzy zgłosili się na policję po publikacji zdjęć z monitoringu, przyznało się do napaści na Polaków oraz na Peruwiańczyka w Rimini. Okazuje się, że sprawcy mają po 17 lat! Na policji powiedzieli, że postanowili się przyznać, po tym, jak w mediach pojawiły się ich zdjęcia z monitoringu. Wkrótce zostaną przewiezieni do Rimini, gdzie staną przed prokuratorem i sędzią sądu dla nieletnich. Na policję zgłosiło się dwóch mężczyzn, a sprawców było czterech. Co z dwójką poszukiwanych? Jak podają włoskie media, policja dzięki zeznaniom Marokańczyków zna tożsamość dwóch mężczyzn, którzy również uczestniczyli w napaści na Polaków.

Napad na Polaków w Rimini

Przypominamy, że do brutalnego napadu na polskie małżeństwo na plaży w Rimini doszło w nocy z 25 na 26 sierpnia. Czterech sprawców najpierw pobiło mężczyznę, a następnie wielokrotnie zgwałciło kobietę. Na koniec sprawcy okradli jeszcze parę Polaków. Po tym, jak parze udało się opuścić plażę, poprosili przechodniów o wezwanie pomocy. Według informacji włoskich śledczych, sprawcy to mężczyźni w wieku około 30 lat. Mają być związani ze środowiskiem handlarzy narkotyków. W sprawę szybko zaangażowała się polska prokuratura i wysłała swoich śledczych do Włoch, żeby zbadali sprawę napadu na Polaków na plaży w Rimini.

Napad na Polaków w Rimini - wstrząsająca relacja kobiety, która pierwsza znalazła poszkodowaną parę!

Do napadu na Polaków w Rimini doszło tydzień temu

Sprawą zajęli się też polscy śledczy