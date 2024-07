Beżowe płaszcze to must-have każdej kobiety. Pasują niemal do wszystkiego i pięknie rozjaśniają jesienno-zimowe stylizacje.

Oprócz klasycznych trenczy, projektanci co roku wymyślają nowe fasony płaszczy. Dzięki temu okrycie wierzchnie w kolorze nude nigdy nam się nie znudzi.

W tym roku modne są płaszcze o prostej linii, pozbawione kołnierza, który zastąpiła stójka. Absolutnym hitem są także te w rozmiarze XXL: długie, bez wzięcia w talii z obszernym kołnierzem. Ponieważ w tym roku jest modne są bardzo futra, świetnie wyglądają długie kamelowe płaszcze wykończone mięsistym futrem.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy przegląd płaszczy z polskich sklepów, o różnych fasonach i odcieniach tego uniwersalnego koloru. Zobacz naszą galerię i wybierz coś dla siebie!

