Rihanna wciąż szaleje na serwisie społecznościowym Twitter.com. Gwiazda niemal codziennie dorzuca na swój profil nowe zdjęcia pokazując swoim fanom jak wygląda jej codzienność.

Fani śledzą jej życie, a krytycy modowi jej stylizacje. Na ostatnich zdjęciach widać, że Rihanna wciąż tkwi w chłopięcych latach 90. Obszerne bluzy i t-shirty z nadrukami, czapeczki z daszkiem i poszarpane spodnie. Aż trudno uwierzyć, że artystka potrafi również wyglądać seksownie i uwodzicielsko.

Jak widać na co dzień gwiazda nie przejmuje się zbytnio swoim wyglądem. Nie zwraca uwagi na to by wyglądać szczupło i ponętnie. Rihanna kocha luz i wygodę, a przede wszystkim swoje ultrawysokie kozaki z kapsułowej kolekcji Christiana Louboutina (to jej kolejna stylizacja z tymi niepowtarzalnymi butami).

*zdjęcia pochodzą z Twitter.com



jm