O synu Doroty Zawadzkiej zrobiło się bardzo głośno pod koniec ubiegłego roku. Został wówczas zatrzymany za próbę gwałtu i pobicie swojej znajomej, Zofii. 27-letni Paweł Z. trafił do aresztu z którego jednak dość szybko wyszedł.

- Wraz z grupą znajomych byliśmy na imprezie, po której miałam u niego nocować, bo mieszkam poza Warszawą. Kiedy zostaliśmy sami, Paweł zaczął się do mnie dobierać. Przestraszona próbowałam go odepchnąć, ale to go rozwścieczyło. Zaczął mnie tłuc pięściami po twarzy i dusić - mówiła wówczas w rozmowie z Super Expressem poszkodowana koleżanka syna Zawadzkiej.