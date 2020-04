Czy program 500+ zostanie wycofany ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce? Takie informacje pojawiły się po słowach posła Krzysztofa Gawkowskiego, który w rozmowie z gazeta.pl powiedział:

Za kryzys gospodarczy w formie dzisiejszej pomocy antykryzysowej płacą najsłabsi. W tamtym tygodniu w kuluarach sejmowych chodząc i rozmawiając z posłami PiS, słyszałem: no, trzeba będzie się wycofać z 500 plus - powiedział polityk.

W sieci od razu pojawiły się spekulacje na ten temat. Głos w sprawie zabrał sam prezydent Andrzej Duda. Jaka jest prawda?

Reakcja władz jest stanowcza - program będzie kontynuowany:

To są absolutnie nieprawdziwe informacje o tym, że 500 Plus miałoby być zawieszane czy zmniejszone. Absolutnie nie ma takiego planu, by w jakikolwiek sposób cokolwiek zmieniać na gorsze w programie 500 plus. On jest realizowany, jest bardzo ważny dla rodzin i wszyscy mamy tego świadomość, że jest ogromnie dla nich ważny, zwłaszcza w obecnej, bardzo trudnej sytuacji - powiedział Andrzej Duda na Facebooku.