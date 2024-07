Wczoraj odbyła się konferencja prasowa VII edycji programu "You Can Dance", na której tradycyjnie nie zabrakło emocji. Oprócz prezentacji uczestników, którzy wyraźnie byli zestresowani swoim pierwszym poważnym spotkaniem z dziennikarzami, napiętą atmosferę rozluźniało jury. Michał Piróg, Agustin Egurrola i Kinga Rusin z dystansem podeszli do powierzonych im przez Patricię Kazadi zadań tanecznych.

Kazadi poprosiła jurorów żeby zatańczyli tango, ale żaden z nich nie był tym zainteresowany. Na scenę wyrwał się Michał Piróg, który zamiast poważnego tańca wybrał frywolny jazz. Po chwili dołączyła do niego Kina Rusin, która mimo niewygodnej do tańca stylizacji poradziła sobie bardzo dobrze i przy okazji utarła nosa tym, którzy dotychczas twierdzili, że nie ma do siebie dystansu.

Niewzruszony sytuacją był Agustin Egurrola, co szybko zauważył Piróg. Michał podbiegł do kolegi z programu i siadł okrakiem na jego kolanach szalejąc w rytm muzyki. Oj, działo się.

Zobaczcie galerię zdjęć z dąsów-pląsów "świętej trójcy" "You Can Dance":