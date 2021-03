Premiera tuż-tuż! „Zimowla” na podstawie powieści Dominiki Słowik w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Miasteczko Cukrówka, w Dolinie Zmornickiej, gdzieś w okolicach Wadowic jest niczym nasze Twin Peaks. Pozornie zwykłe miejsce, pełen małomiasteczkowych tęsknot, radości i problemów. Ale … po ulicach nocami nago chodzi dziewczyna, z okolicznego jeziora wyłowiono ciało, jeden z mieszkańców zostaje wróżem, a w kościele dzieją się cuda. Nad Cukrówką unosi się aura tajemnicy i grozy. Co się tam naprawdę dzieje? Co to za trup? Jakie sekrety skrywają żyjący w niej ludzie? I czy na pewno chcemy je odkrywać?

Bartek Barczyk

Zimowla to okrzyknięta wydarzeniem literackim roku 2019 i nagrodzona m.in. Paszportem Polityki powieść krakowskiej pisarki Dominiki Słowik. Przenosi nas w małomiasteczkowy klimat polskiej transformacji i początków lat dwutysięcznych, by w niezwykle wciągający, momentami groźny, ale też pełen ironii i humoru sposób przyglądać się naszej magicznej codzienności.

Na scenie: Anna Tomaszewska, Agnieszka Judycka, Agnieszka Przepiórska, Wanda Skorny, Magdalena Osińska, Feliks Szajnert, Rafał Dziwisz, Wojciech Skibiński, Marcin Kalisz.

