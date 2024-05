Podobnie jak serialowa Martha nie mogła przestać myśleć o Donnym, tak widzowie nie mogą wyrzucić z głowy „Reniferka”. Serial Netfliksa stał się hitem i choć od premiery dramatycznej serii mija blisko miesiąc, fani wciąż mówią o tej wstrząsającej produkcji. Opowiedziana przez Richarda Gadda historia o stalkingu, gwałcie i traumie wywołała jeszcze większe zainteresowanie, gdy okazało się, że jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, których doświadczył sam twórca.

Reklama

Koszmar głównego bohatera – niespełnionego komika i barmana – rozpoczyna się, gdy ten stawia nieznajomej herbatę. Nie wie, że gest wynikający ze współczucia sprawi, że Martha, czyli serialowa stalkerka rozwali mu życie.

Stalkerka z „Reniferka” udzieliła głośnego wywiadu u Piersa Morgana

Nie jest tajemnicą, że za „Reniferkiem” stoi prawdziwa historia, co wielokrotnie potwierdził sam reżyser. Richard Gadd przez kilka lat był prześladowany przez starszą kobietę, która wysłała mu kilkadziesiąt tysięcy wiadomości, a także dziwne prezenty, jak tabletki nasenne, bokserki czy zabawkowego renifera. Co ciekawe w kontekście tematyki serialu, niektórzy internauci po obejrzeniu serii dostali wręcz obsesji na punkcie odnalezienia prawdziwej stalkerki. Szybko wskazano tożsamość pewnej Szkotki.

Niedawno kontrowersyjny dziennikarz Piers Morgan zaprosił do swojego programu „Uncensored” Fionę Harvey. Kobieta twierdzi, że to ona jest serialową Marthą z „Reniferka”. Ujawniła, że w ostatnim czasie dostała sporo gróźb śmierci od anonimowych internautów i postanowiła wystąpić w telewizji, by przedstawić własną wersję wydarzeń. Zaznaczyła, że nie obejrzała serialu Netfliksa i nie jest zainteresowana tym, jak przedstawił ją Gadd.

Prawdziwa stalkerka z "Reniferka" zabrała głos https://www.youtube.com/@PiersMorganUncensored

Harvey przyznała, że – podobnie jak Martha – jest prawniczką i dodatku jej życie zawodowe kwitnie. Dodała, że zna sporo ludzi z branży, prawnikiem jest też jej partner. Potwierdziła wcześniejsze doniesienia i zapowiedziała, że pozwie Netflix oraz twórcę „Reniferka”. Jej wywiad może budzić pewne wątpliwości.

Zobacz także

Gościni Piersa Morgana początkowo stwierdziła, że Richarda Gadda spotkała dwa lub trzy razy. Jednak pod koniec wywiadu liczba ta zmieniła się na pięć lub sześć. Podkreśliła, że prawie nie zna reżysera, ale pięć lat temu usłyszała w BBC o jego monodramie. O „Reniferku” dowiedziała się natomiast już po premierze.

Po wybuchu medialnej burzy Harvey ograniczyła korzystanie z mediów społecznościowych. Przyznała, że boi się sprawdzać nowych wiadomości w BBC News oraz Daily Mail. Powiedziała w telewizji, że to Richard Gadd ma problemy emocjonalne i przez jego serial widzowie całą uwagę skupili na niej.

Prawdziwa Martha z „Reniferka” powiedziała, co zdarzyło się naprawdę

Zapytana o to, co jest prawdą w „Reniferku”, Harvey przyznała, że kilka razy spotkała się z Gaddem w barze, w którym pracował. Przekazała, że cała reszta została zmyślona przez autora scenariusza. Podkreśliła, że nawet podanie herbaty na koszt firmy jest fikcją.

Prawdziwa stalkerka z "Reniferka" zabrała głos https://www.youtube.com/@PiersMorganUncensored

Kobieta zaprzeczyła też, że wysyłała Gaddowi maile, choć później zmieniła zdanie. Powiedziała, że wysłała jedynie kilka – na pewno nie ponad 40 tysięcy. Przyznała się do zaledwie 10. Jej zdaniem mogła wysłać do mężczyzny także około 20 wiadomości na platformie X.

Harvey stwierdziła, że Gadd kłamie i stworzył fałszywą narrację w „Reniferku”. W rozmowie z Morganem kobieta podkreśliła, że nigdy nie miała numeru telefonu komika, nie znała też jego adresu. Zaprzeczyła, jakoby miała wysyłać mu wiadomości głosowe. Dodała jednak, że jeśli Gadd ma nagrania, to prawdopodobnie zrobił je w barze podczas spotkań. Przyznała, że przekazała mu jeden odręcznie napisany list.

Co ciekawe, Fiona Harvey zdradziła, że to Gadd proponował jej seks, ale kobieta odmówiła. Dodała, że nie jest zainteresowana bliskimi relacjami z chłopcami bez prawdziwej pracy.

Czy stalkerka z „Reniferka” była w więzieniu?

W trakcie wywiadu Piers Morgan zapytał, czy Fiona Harvey – podobnie jak Martha z „Reniferka” – odbyła karę w więzieniu. Kobieta zaprzeczyła, jednak nie przekonała dziennikarza. Niektórzy widzowie uważają, że prowadzący program już ma dokumenty, które świadczą o kłamstwie gościni.

Zostaw mnie w spokoju, jestem przerażona, znajdź prawdziwą pracę – powiedziała Harvey w kierunku Gadda w programie „Uncensored”.

Myślicie, że sprawa doczeka się kontynuacji? Co ciekaw, niedawno dziennikarz Daily Mail stwierdził, że prawdziwa Martha z „Reniferka” znów stalkuje.

Reklama

Zobacz także: Fani „Reniferka” szukają nie tylko stalkerki. Kim jest Darrien?