Mija ostatni dzień 2024 roku, jednak najbardziej emocjonujące chwile dopiero przed nami. Jak co roku, odbędą się imprezy sylwestrowe TVP i Polsatu, które zgromadzą pod sceną prawdziwe tłumy. Oprócz tego Polacy udadzą się na przyjęcia we własnym zakresie, choć są i tacy, którzy ten wieczór zamierzają spędzić w zaciszu własnego domu. Stacja TV Puls wychodzi więc takim osobom naprzeciw i już o 20:00 wyemituje jeden z popularniejszych filmów wśród produkcji sensacyjnych.

O 20:00 TV Puls pokaże hit idealny na sylwestrowy wieczór

Z roku na rok coraz bardziej zdaje się rosnąć presja, by mijający rok pożegnać z impetem. Tak więc Polsat i Telewizja Polska nie odpuszczają, niezmiennie organizując 31 grudnia swoje wydarzenia, w których biorą udział największe gwiazdy. Poza tym tysiące osób udaje się na tzw. domówki, bale czy po prostu wychodzi na miasto ze znajomymi. Nie w sposób jednak nie wspomnieć o domatorach, którzy tego dnia unikają imprez. Stacja TV Puls przygotowała dla nich prawdziwą gratkę - już o 20:00 rozpocznie się emisja filmu "Gorączka"! O czym opowiada?

„Gorączka” Michaela Manna to jeden z najważniejszych filmów sensacyjnych wszech czasów. Wybitne kreacje aktorskie Al Pacino i Roberta De Niro oraz mistrzowska reżyseria sprawiły, że obraz z 1995 roku na stałe zapisał się w historii kina. Opowiada o starciu dwóch silnych osobowości: policjanta Vincenta Hanny (Al Pacino) i przestępcy Neila McCauley’a (Robert De Niro). Akcja rozgrywa się w Los Angeles i przedstawia złożone życie zarówno po stronie stróżów prawa, jak i przestępców.

kadr filmu "Gorączka"

McCauley wraz ze swoją ekipą przeprowadza precyzyjnie zaplanowane napady na banki, jednak jeden z nich kończy się śmiertelnym incydentem, co zwraca uwagę doświadczonego detektywa. Wkrótce Hanna rozpoczyna wyścig z czasem, by złapać McCauley’a, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Fabuła filmu nie skupia się jedynie na akcji, ale wnika głęboko w życie prywatne bohaterów, pokazując ich wewnętrzne konflikty, relacje z bliskimi i moralne dylematy. To nie tylko film o napadach, ale także o ludzkich wyborach i ich konsekwencjach.

W obsadzie znaleźli się również:

Val Kilmer jako Chris Shiherlis, członek ekipy McCauley’a.

jako Chris Shiherlis, członek ekipy McCauley’a. Jon Voight, Tom Sizemore, Diane Venora, Ashley Judd i Natalie Portman.

Gorączka” to film, który przeszedł do historii jako jedna z najlepszych produkcji sensacyjnych. Dlaczego?

Realistyczne sceny akcji: Jednym z najbardziej pamiętnych momentów jest scena napadu na bank i strzelaniny na ulicach Los Angeles, która do dziś uchodzi za wzór realizmu w kinie.

Głębia postaci: Zarówno Hanna, jak i McCauley to bohaterowie złożeni, pełni sprzeczności, co dodaje filmowi psychologicznej głębi.

Spotkanie legend kina: Pierwsze wspólne wystąpienie Al Pacino i Roberta De Niro w jednej scenie było wydarzeniem, które przyciągnęło widzów na całym świecie.

Będziecie oglądać?

