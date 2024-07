Ashton Kutcher zaskoczył nas swoim wyglądem. Słynny przystojniak zapuścił włosy i brodę, dzięki czemu zmienił się nie do poznania! Ashton przybył tak do studia Davida Lattermana, gdzie wprawił w osłupienie zgromadzonych fanów i fotoreporterów. Wielbicielki męża Demi Moore miały nie lada problem, żeby rozpoznać swojego idola.

Myślicie, że nowy styl Ashtona spodobał się jego żonie? Nam zdecydowanie nie przypadł do gustu. Wolimy go takiego:

