Pożegnaj zmarszczki raz na zawsze! Oto redakcyjny wybór to 5 kremów przeciwzmarszczkowych

Boisz się zmarszczek? To normalne! Większość z nas chce jak najdłużej cieszyć się piękną i gładką cerą bez niechcianych zmarszczek. Co zatem zrobić, by jak najskuteczniej zahamować powstawanie nowych? Oto nasz redakcyjny wybór top 5 kremów przeciwzmarszczkowych.

1. MIYA, serum wygładzające z kompleksem anty-aging 5 %. Wygładza, redukuje zmarszczki, ujędrnia, nawilża i regeneruje. Działa jak naturalny botoks. Serum polecane jest jako codzienna pielęgnacja anti-aging każdego typu skóry, w tym wrażliwej, naczynkowej, oraz jako kuracja do skóry z widocznymi zmarszczkami, szarej, matowej pozbawionej blasku. Zawiera kompleks 5%[ARGIRELINE™ peptide + kwas fitowy + kwas hialuronowy] o działaniu przeciwstarzeniowym.

Cena to 44,99 zł.

2. Bakuchiol&Skwalan krem regenerujący od OnlyBio to nasza kolejna pozycja. Jak działa? Intensywnie odżywcza formuła kremu, bogata w 99% składników pochodzenia naturalnego doskonale pielęgnuje skórę dojrzałą, również wrażliwą. Głęboko ją nawilża, wygładza i ujędrnia, redukuje przebarwienia i zmniejsza widoczność zmarszczek. Krem stymuluje procesy odnowy naskórka oraz odbudowuje naturalną barierę chroniącą przed przesuszeniem.

Cena to 39,99 zł.

3. BE THE SKY GIRL Przeciwzmarszczkowy Krem pod Oczy Eye Love U! Zaczaruję skórę wokół Twoich oczu! Nawilżę ją, ujędrnię, a także zmniejszę widoczność zmarszczek. Zredukuję też worki i cienie pod oczami. Łączę w sobie natychmiastowe działanie wygładzające z regeneracją i zwiększeniem odporności skóry. Pokochasz mnie za efekt wow, który zostawię na Twojej skórze. Jestem weganinem!

Cena to 119 zł.

4. Dermika, INSOMNIA Księżycowy krem ujędrniający.

INSOMNIA to linia zainspirowana rytmem dobowym naszego organizmu. Zegar biologiczny reguluje wiele procesów odpowiedzialnych za regenerację i sen, a noc zapoczątkowuje w nas wiele przemian. Dlatego bardzo ważne jest, aby pielęgnację nocną dostosować do procesów, które zachodzą w skórze w tym czasie:

• Znacznie wzrasta regeneracja komórkowa – zadaniem pielęgnacji nocnej jest dostarczenie odpowiednich składników aktywnych, aby wesprzeć ten proces.

• Przyspieszające starzenie wolne rodniki występują w największym stężeniu na koniec dnia – pielęgnacja nocna powinna je neutralizować i wspierać hamowanie starzenia się skóry.

• Liczba receptorów zapalnych jest wyższa – pielęgnacja nocna ma kluczowe znaczenie w procesie łagodzenia podrażnień.

Cena to ok. 50 zł.

5. NEUTROGENA Hydro Boost Water Gel nawadniający żel do cery normalnej i mieszanej. Szybkie tempo życia oraz szkodliwe czynniki zewnętrzne naruszają barierę ochronną skóry i powodują, że zaczyna tracić nawodnienie. Dzięki formule z kwasem hialuronowym gasi pragnienie Twojej skóry, wzmacnia ją poprzez długotrwałe nawodnienie aż do 72 godzin. Sprawia, że skóra staje się jędrna i miękka. Wzmacnia zewnętrzną warstwę naskórka poprzez poprawę jej nawodnienia oraz zamyka nawodnienie w skórze. Chroni barierę naskórkową oraz stopniowo uwalnia składniki nawilżające wtedy, kiedy skóra tego potrzebuje. Nie zatyka porów.

Cena to 49,99 zł za opakowanie.