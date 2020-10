Powrót Natalki i wypadek Ali w "M jak miłość"! Dramatyczne zwroty akcji w nowym odcinku serialu

Nowy odcinek i kolejne emocje w "M jak miłość"! Już w najbliższy wtorek, 6 października, Telewizyjna Dwójka wyemituje 1531. odcinek serialu, a w nim powrót Natalii ( Marcjanna Lelek) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) do Grabiny oraz poważny wypadek samochodowy Ali (Alicja Ostolska)! Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"? Mamy opis i zdjęcia!

Jaką tajemnicę skrywa Natalia?

W najnowszym odcinku "M jak miłość" do Grabiny wrócą Natalia i Bartek. Zanim jednak dojadą do rodzinnego domu zostaną zatrzymani przez policję... Co ciekawe, podczas kontroli drogowej zatrzyma ich Andrzejek (Tomasz Oświeciński), brat Bartka.

- Cześć, brat... Nawet do twarzy ci w granatowym!

Po krótkiej wizycie na komisariacie Natalia zajrzy do rodzinnego sadu, gdzie wpadnie od razu na Barbarę (Teresa Lipowska).

- Przepraszam, ale to prywatny sad...

- Prywatny i najpiękniejszy na świecie... Cześć, babciu!

- Natalka?... To ty? To naprawdę ty?! Boże, no ja chyba śnię! Kochanie, skąd ty się tu wzięłaś?(...) Pokaż mi się... Trochę mi, skarbie, zmizerniałaś! A Franek, Hania? Sama przyjechałaś?

- Tak, sama...

Później Natalia pojedzie do szkoły, żeby po maturze spotkać się z Mateuszem (Krystian Domagała).

- Ale masz minę! Jakbyś ducha zobaczył.(...) Jak ci poszło, dobrze?

- Nie wiem, zobaczymy...

- Co to się porobiło... Mój mały braciszek zdaje maturę, ma żonę, jest mężem... Jak, kiedy? No nie wierzę!

Mimo powrotu do domu Natalia nie będzie jednak szczęśliwa... Jaką tajemnicę przywiezie z Australii i czy rodzina będzie w stanie jej pomóc? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość".



Tymczasem Ala tuż przed maturą znów się zbuntuje. Nastolatka zamknie się w swoim pokoju i oznajmi, że nie będzie zdawać egzaminu. Wujek nastolatki wpadnie w panikę! Dopiero rozmowa z Lilką (Monika Mielnicka) przekona Alę, żeby nie rezygnowała z matury.

- Nie zachowuj się jak dziecko!(...) Tak naprawdę wściekasz się na Rafała, bo ty się w nim zabujałaś, a on w tobie nie. I chcesz mu zrobić na złość. Tylko wiesz, co? On ma to gdzieś.(...) Jak oblejesz, na złość zrobisz tylko i wyłącznie sobie!

Ostatecznie Ala pojedzie na egzamin, a później odwiedzi grób brata. Na cmentarzu spotka Stadnickiego (Jakub Kucner).

- Twój stary załatwił mojego brata, a ty wymyśliłeś sobie, że będziesz miał oko na jego małą siostrzyczkę... żeby nie świrowała?(...) Próbowałeś moim kosztem uspokoić swoje sumienie... Naprawdę myślałeś, że to załatwi sprawę i wszystko będzie okay? No, to się grubo pomyliłeś!

Chwilę później nastolatka spróbuje zapomnieć o problemach w pubie, przy alkoholu i w ramionach Mikołaja (Jan Przanowski). W finale Ala ukradnie auto należące do jej wujka i spowoduje groźny wypadek!

- Co ty chciałaś zrobić, dziewczyno?

- Uciec... Spieprzyć stąd!... Jak najdalej!

Czy Ala poradzi sobie w trudnych chwilach? Odpowiedź w nowych odcinkach "M jak miłość"!

