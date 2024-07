Na okładce listopadowego Vogue Paris, możemy oglądać Darię Werbovy, Stephanie Seymour i Lauren Hutton. Trzy pokolenia wspaniałych modelek. Wszystkie ubrane w klasyczny look wprost z lat 90., czyli białą koszulę z kołnierzykiem i klasyczne, niebieskie dżinsy. Tak proste, a tak modne.

Dlatego też specjalnie dla was przejrzeliśmy oferty polskich sklepów w poszukiwaniu tej prostej klasyki. Jak możecie się domyślić nie było to wcale trudne. Jesteśmy również pewni, że macie te rzeczy we własnej garderobie. Nic więc trudnego by osiągnąć, jak się okazuje look sezonu.

Żeby dopełnić całości proponujemy połączyć dżinsy i koszulę z motocyklówkami lub butami kowbojskimi. Jeśli chcecie przenieść się totalnie do lat 90., polecamy założyć białe skarpetki i mokasyny.

Więcej zdjęć i ceny naszych propozycji znajdziecie poniżej w naszej galerii: