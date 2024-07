Na zimę 2012 sklepy odzieżowe przygotowały dla was mnóstwo propozycji ciepłych kurtek wśród których znalazło się kilka podstawowych modeli. Jak co roku należą do nich kożuszki, futerka i oczywiście kurtki puchowe, bez których lepiej nie wychodzić z domu w mroźne dni. Totalnym must have tego sezonu będą lakierowane kurtki, które możecie kupić np. w Reserved lub Topshopie.

W tym sezonie dominuje bogactwo kolorów i fasonów - od tych klasycznych po absolutne hity inspirowane modą ze światowych wybiegów. Należą do nich oversize’owe kurtki oraz propozycje inspirowane stylem męskim - tzw. boyfriendy. Nie zabraknie też wygodnych budrysówek i klasycznych kurtek z paskiem, które idealnie podkreślą waszą talię.

Tak prezentują się nasze propozycje ciepłych kurtek na zimę 2012: