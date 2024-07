Kult stawiania pomników legendarnym postaciom zasłużonym dla poszczególnych grup jest coraz większy. Po papieżu Janie Pawle II, Michaelu Jacksonie i Kylie Minogue, swojej podobizny ze "spiżu" doczekał się David Beckham. A w zasadzie podobizn, bo aż trzech pomników!

W przeciwieństwie do wspomnianych artystów, Beckhama wyróżnia to, że pomniki są tylko tymczasowe. Mają one promować nową kolekcję majtek zaprojektowanych dla sieciówki H&M. Dlatego też figura Davida jest "ubrana" tylko w bieliznę, w której widać wyraźnie podkreślone "rozmiary".

Ciekawe czy w ramach promocji posąg Beckhama zawita także do Warszawy?