Brąz i złoto to najchetniej kupowane kolory cieni. Nic dziwnego - w końcu pasują w zasadzie wszystkim.

Taki makijaż nie wychodzi z mody i można się tak umalować na każdą okazję. Także na Sylwestra!

Choć może wydawać się dość prosty, to właściwe użycie brązowego cienia wymaga wprawy. Jeśli nałożymy go nieodpowiednio nasze oko może wyglądać na zmęczone.

Dlatego też, specjalnie dla naszych czytelniczek Kasia Gajewska pokazuje jak zrobić taki makijaż krok po kroku!





