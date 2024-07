Nowy produkt do makijażu ust Lip Cream marki BeYu, to połączenie właściwości pomadki i błyszczyka.

Kosmetyk zapewnia dobre krycie dzieki dużej zawartości pigmentu, a także głęboki kolor. Dzięki aplikatorowi z naturalnego włosia, łatwo się go nakłada. Błyszczyki zawierają także olejek jojoba, który nawilża skórę ust.

Lip Cream dostępne są w siedmiu kolorach, cena 39, 90 zł

