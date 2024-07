Podczas Euro 2016 głośno jest nie tylko o naszych piłkarzach, ale także o ich żonach!

Jestem najwierniejszym kibicem mojego męża. Cieszę się, gdy wygrywa, bo jest wtedy szczęśliwy, a jego szczęście jest dla mnie najważniejsze - powiedziała Marina Łuczenko-Szczęsna (27) w jednym z ostatnich wywiadów.

Żona idealna? Zagraniczni dziennikarze, którzy przyjechali do Francji na Euro, nie mają co do tego wątpliwości.

Marina jest ich ulubienicą. Wszyscy podziwiają to, jak wspiera Wojtka w trakcie kontuzji. Po tym, jak wrzuciła do Internetu filmik z ich ćwiczeń w sypialni, mówili o niej wszyscy – zdradza nasz informator.

Amerykański dziennik „New York Post” wymienił Polkę w rankingu najpiękniejszych WAGs obecnych na Euro 2016!

Ale nie tylko Marina została zauważona. Duże emocje budzi także Anna Lewandowska (28) i Sara Boruc (31).

Zagraniczni dziennikarze zaczepiają je, prosząc o wywiad, nawet kiedy wracają z siłowni albo idą na kolację. Ciągle podpytują nas o dziewczyny. Jeden z niemieckich dziennikarzy kupił w Internecie dla swojej narzeczonej naszyjnik zaprojektowany przez Sarę – opowiada „Fleszowi” polski dziennikarz sportowy.

Zagraniczne media doceniają zaangażowanie i pracowitość „polskich WAGs”. Dziewczyny wolą biegać i ćwiczyć pod okiem Ani Lewandowskiej, niż opalać się na plaży. Pokazują, że są zdyscyplinowane i skupione na sukcesie, nie tylko naszych piłkarzy. Wiedzą, jak wygrać Euro :)

Marina Łuczenk- Szczęsna, Anna Lewandowska i Sara Boruc

